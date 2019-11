Club-huurling Guillaume Hubert trekt morgen met Cercle naar ex-club Standard: “Al vanaf de eerste minuut had ik hier een goed gevoel”

Guillaume Hubert (25) werd bij Standard en Club Brugge nooit voor vol aangezien en ook bij Cercle moest hij als Club-huurling aanvankelijk op de bank zitten. Ook nieuwe trainer Bernd Storck had twijfels, maar Hubert is als olie: hij drijft altijd boven. Een gesprek met de nummer één van Cercle. “Waar ik ook speel, ik geef mij altijd honderd procent.”

