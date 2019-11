Philippe Goffin (MR) volgt Reynders op als minister van Buitenlandse Zaken en Defensie

MR-politicus Philippe Goffin wordt federaal minister van Buitenlandse Zaken en Defensie in de regering van lopende zaken. Hij volgt zijn partijgenoot Didier Reynders op die vrijdag zijn laatste ministerraad had en nu naar het Europese niveau trekt. Dat heeft Georges-Louis Bouchez, voorzitter van MR, zaterdag bekendgemaakt.

Goffin is Kamerlid en Brussels parlementslid. Hij was ook burgemeester van Crisnée (Luik). In de Kamer was hij onder andere voorzitter van de commissie Justitie. Hij neemt de bevoegdheden Buitenlandse Zaken en Defensie over van Reynders. Premier Sophie Wilmès neemt de andere bevoegdheden van Reynders met betrekking op de federale culturele instellingen en Beliris op. David Clarinval, federaal minister van Begroting, wordt vicepremier. Goffin zal zaterdag de eed afleggen bij koning Filip.

Reynders wordt in Europa commissaris voor Justitie. 20 jaar lang was de MR-sterkhouder minister. Afgelopen week werd ook al een nieuwe voorzitter voor de Waalse liberalen verkozen. Dat werd George-Louis Bouchez. Goffin had zich ook voor die functie kandidaat gesteld.