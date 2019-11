Nog meer vrieskou in aantocht: gevaar voor gladde wegen

Na een koude start van het weekend, wordt er ook voor volgende week vrieskou voorspeld. Vooral ’s nachts en ’s ochtends is er gevaar voor gladde wegen.

Zaterdagavond en -nacht neemt de bewolking verder toe vanaf het zuiden. In het zuidoosten van het land wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met tegen het eind van de nacht kans op lichte winterse neerslag in de Gaume-streek. Minima tussen -4 graden in de Hoge Venen en +3 graden aan zee.

Zondag is het zwaarbewolkt tot betrokken met nu en dan wat smeltende sneeuw of sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. Elders blijft het droog en komen er stilaan wat opklaringen. Maxima tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 6 graden aan zee.

Maandagochtend verwachten we veel lage wolken in het centrum en het oosten van het land. In het westen zijn er reeds opklaringen die zich geleidelijk uitbreiden naar het centrum van het land. Het wordt wisselvallig met hoofdzakelijk in het noorden en het westen kans op enkele buien. In Hoog-België kunnen de lage wolken een groot deel van de dag blijven hangen. Maxima van +1 of 0 graden op de Ardense hoogten tot +8 graden aan zee.

Dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen grijs met laaghangende bewolking en hier en daar opnieuw aanvriezende mist. In Hoog-België wordt het al snel zonnig, elders kan het lang grijs blijven. Maxima van 3 tot 6 graden.

Woensdag bepalen lage wolken opnieuw het weerbeeld in Laag- en Midden-België, maar wordt het zonnig ten zuiden van Samber en Maas. Maxima van 3 tot 7 graden.

Donderdag blijven de lage wolken een groot deel van de dag hangen in Laag- en Midden-België terwijl het zonnig is ten zuiden van Samber en Maas. Maxima van 1 tot 8 graden.

Vrijdag zouden we opnieuw terechtkomen in zuidwestelijke oceaanlucht. In de loop van de dag wordt het waarschijnlijk zwaarbewolkt en neemt de kans op neerslag toe. Maxima van 1 tot 9 graden.

bekijk ook

Daar is de winter al: eerste dikke sneeuwtapijt in Hoge Venen

Explainer - Hoe ontstaat sneeuw?

Geen tijd om te krabben? Met deze tips ontdooit je voorruit in no time