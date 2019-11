Tickets voor EK-duels van Rode Duivels zijn vanaf woensdag te koop

Vanaf woensdag kunnen de supporters van de Rode Duivels tickets kopen voor het EK. In Kopenhagen kunnen 7.000 Belgen de wedstrijd volgen, in Sint-Petersburg 10.000.

Er werden al 1,5 miljoen tickets voor het hele EK verkocht. Daarvoor waren er liefst 19 miljoen aanvragen. Vanaf woensdag 14 uur tot woensdag 18 december 14 uur worden tickets voor de specifieke supporters van landen aangeboden. Het betreft de goedkoopste toegangskaarten voor 50 euro. De geïnteresseerden zullen wel langs de supportersvereniging 1895 moeten passeren en lid zijn.

Net als voor het WK in Rusland zal voor de Belgische voetbalfans met een fan-visum worden gewerkt voor de twee wedstrijden in Sint-Petersburg. “Dat ging op het WK heel vlot, daarom doen we dat nu weer”, aldus Martin Kallen, Event CEO van het EK.

Ook voor Belgische fans die niet specifiek de Rode Duivels willen volgen, is er vanaf woensdag de mogelijkheid om tickets aan te schaffen.

Voor het eerst zullen papieren toegangskaarten niet meer nodig zijn. Een toegangsbewijs op de smartphone volstaat. Aan dat ticket wordt dan waardevolle informatie gelinkt, zoals hoe op het stadion te geraken en waar de fanzone is. Elk van de twaalf organiserende steden zal een fanzone hebben. Met die tickets is er ook de mogelijkheid om gratis met het openbaar vervoer te reizen.

Klimaatonvriendelijk

De Europese voetbalbond UEFA zegt alles in het werk te stellen om de fan te plezieren, maar er is ook kritiek. Door de organisatie in twaalf steden zal er veel over en weer worden gevlogen, iets wat in de huidige omstandigheden met de klimaatcritici niet evident is.

“We zorgen ervoor dat de vluchten koolstofvrij worden afgewerkt”, aldus nog Kallen. “We gaan in de deelnemende steden ook in totaal 600.000 bomen planten en rond de stadions zo weinig mogelijk plastiek verpakkingen gebruiken.”