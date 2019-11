Inbrekers proberen flinke buit te maken in woning, tot kickbokser hen prompt een lesje leert

Twee dieven hadden al snel spijt toen ze vorige week een woning in Buenos Aires wilden beroven. De mannen waren een televisie aan het stelen toen ze plots kennismaakten met de eigenaar: Leandro Bogao, al tien jaar bedreven in kickboksen. Dat mochten ze meteen aan den lijve ondervinden: Bogao kon een van de daders overmeesteren en in een houdgreep nemen tot de politie ter plaatse was.

De poging tot diefstal dateert van afgelopen zaterdag. Bogao werd ’s nachts gewekt door de honden van de buren en kwam vervolgens oog in oog te staan met de dieven. Ondanks dat de daders een wapen bij zich hadden, aarzelde hij niet om de confrontatie aan te gaan. Met succes bovendien: een van de mannen kon hij in een houdgreep nemen. De handlanger, naar verluidt de nonkel van de inbreker, kon vluchten. De politie is tot op heden naar hem op zoek.

De vrouw van Bogao maakte tijdens de inbraak een filmpje en postte die nadien op Facebook. “We zullen zijn handlanger vinden”, valt in het bericht te lezen. “Wees alert, laten we onze buurt beschermen tegen deze ratten.”

