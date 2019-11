Vaststellingen van drugshandel op festivals verdubbeld op vier jaar tijd

Het aantal door de politie geregistreerde feiten van drugshandel tijdens publieke evenementen zoals muziekfestivals, kermissen en beurzen is tussen 2014 en 2018 meer dan verdubbeld van 45 tot 102. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

In 2018 werden de meeste feiten met betrekking tot drugshandel vastgesteld in Vlaanderen (74), gevolgd door Wallonië (28). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in de hele periode 2014-2018 slechts één dergelijk feit vastgesteld. De politiediensten identificeerden vorig jaar in Vlaanderen 91 verdachten voor dergelijke feiten en 29 in Wallonië.

Het aantal vaststellingen inzake drugsbezit tijdens publieke evenementen steeg van 1.137 in 2014 tot 2.908 in 2017 om dan terug te dalen tot 2.487 in 2018. Vorig jaar ging het om 2.045 feiten in Vlaanderen, 441 in Wallonië en 1 in het Brusselse Gewest.

Van de 2.001 in 2018 geregistreerde verdachten in Vlaanderen waren er 914 25- tot 34-jarigen, 651 18- tot 24-jarigen en 21 jonger dan 18 jaar.