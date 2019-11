IN BEELD. In deze twaalf stadions vindt het EK 2020 plaats

Het EK voetbal 2020 zal plaatsvinden in 12 stadions, Brussel is er jammer genoeg niet bij. We zetten de twaalf voetbaltempels even op een rij.

1. Wembley

Foto: Photo News

Stad: Londen

Capaciteit: 90.000

Club die er normaal speelt: geen club

Geopend: 1923 (volledig gerenoveerd tussen 2000 en 2007)

Kostprijs: 1 miljard euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 7

Welke? Drie groepswedstrijden, een achtste finale, twee halve finales en finale

Bijzondere feiten: het stadion is zijn aureool wat kwijtgespeeld na de renovatie die zeven jaar duurde. Het gras is niet meer zo heilig omdat er veel meer wedstrijden worden op gespeeld.

2. Krestovskistadion

Foto: Photo News

Stad: Sint-Petersburg

Capaciteit: 66.188

Club die er normaal speelt: Zenit Sint-Petersburg

Geopend: 2017

Kostprijs: 400 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een kwartfinale

3. Allianz Arena

Foto: Photo News

Stad: München

Capaciteit: 75.000

Club die er normaal speelt: Bayern München

Geopend: 2005

Kostprijs: 340 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een kwartfinale

Bijzondere feiten: in 2021 krijgt het stadion mogelijk een andere naam want dan loopt het contract met Allianz af. De buitenkant van het stadion kleurt rood als Bayern speelt, blauw als 1860 er speelde (al verhuisde de club opnieuw nadat het afgleed naar de vierde klasse) en wit als de Mannschaft aan het werk is

4.Stadio Olimpico

Foto: BELGAIMAGE

Stad: Rome

Capaciteit: 72.700

Club die er normaal speelt: AS Roma en SS Lazio

Geopend: 1937

Kostprijs: ? (lang gelden)

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een kwartfinale

Bijzondere feiten: De opening van het stadion vond plaats in 1937 en heette destijds ‘Stadio dei Cipressi’. Tijdens de zomerspelen van 1960 groeide het stadion pas daadwerkelijk uit tot een olympisch stadion, gerenoveerd voor het WK 1990. Doet wat verouderd aan in vergelijking met de gloednieuwe stadions

5. Olympisch stadion

Foto: AFP

Stad: Bakoe

Capaciteit: 69.700

Club die er normaal speelt

Geopend: 2015

Kostprijs: 500 miljoen

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een kwartfinale

Bijzondere feiten: de minst aantrekkelijke locatie om wedstrijden te spelen, op 4.300 kilometer van Brussel. De finale van de Europa League 2019 werd er gespeeld en dat was een logistiek en financieel fiasco voor de voetbalfans

6. Johan Cruijff Arena

Foto: BELGAIMAGE

Stad: Amsterdam

Capaciteit: 54.990

Club die er normaal speelt: Ajax

Geopend: 1996

Kostprijs: 100 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Bijzondere feiten: nu een normale zaak maar in 1996 was de ArenA het eerste stadion met een openschuifbaar dak

7. Aviva stadium

Foto: BELGAIMAGE

Stad: Dublin

Capaciteit: 50.000

Club die er normaal speelt: geen club

Geopend: 2010

Kostprijs: 410 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Bijzondere feiten: Er is een kelder en zeven verdiepingen verdiepingen met inbegrip van de begane grond. Geen enkel stadion in Europa heeft zoveel verdiepingen

8. Tella Parken

Foto: BELGAIMAGE

Stad: Kopenhagen

Capaciteit: 38.065

Club die er normaal speelt: FC Kopenhagen

Geopend: 1992

Kostprijs: 85 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Bijzondere feiten: het stadion kan in een mum van tijd (welgeteld 30 minuten) omgetoverd in een verwarmde hal waar evenementen kunnen plaatsvinden. Het Eurovisie Songfestival vond er plaats en ook optredens van onder meer Eminem en Depeche Mode.

9. Arena nationala

Foto: Photo News

Stad: Boekarest

Capaciteit: 54.600

Club die er normaal speelt: Steaua Boekarest

Geopend: 2011

Kostprijs: 234 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Bijzondere feiten: nieuw gebouwd en met uitschuifbaar dak. Dank zij de lage loonkost in Roemenië bleef de prijs binnen de perken.

10. Puskas Arena

Foto: AFP

Stad: Boedapest

Capaciteit: 67.000

Club die er normaal speelt: niemand

Geopend: 2018

Kostprijs: 341 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Bijzondere feiten: het vorige Puskas Stadion werd zonder pardon afgebroken en twee jaar later stond er een gloednieuwe voetbaltempel

11. Hampden Park

Foto: BELGAIMAGE

Stad: Glasgow

Capaciteit: 52.103

Club die er normaal speelt: FC Queens Park

Geopend: 1903, gerenoveerd in 1994

Kostprijs: 85 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Bijzondere feiten: in het grootste stadion van Glasgow speelt de kleinste club: FC Queens Park

12. San Mames

Foto: BELGAIMAGE

Stad: Bilbao

Capaciteit: 53.332

Club die er normaal speelt: Athletic Bilbao

Geopend: 2013

Kostprijs: 200 miljoen euro

Hoeveel matchen er worden afgewerkt: 4

Welke? Drie groepswedstrijden en een achtste finale

Bijzondere feiten: verving het oude stadion van Athletic Bilbao dat ook San Mames heette