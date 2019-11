Verlaagde permanentie in brandweerkazernes Vlaams-Brabant: vakbond niet te spreken

Het gemeenschappelijk vakbondsfront is niet te spreken over het feit dat de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West in haar nieuw personeelsplan opteert voor de vermindering van de permanenties in de kazernes. Dat verhoogt volgens de vakbonden het veiligheidsrisico voor de burgers.

“Dat men het principe van 95 procent paraatheid van beschikbaar personeel aanvaardt, betekent dat men in 5 procent van de gevallen niet onmiddellijk zal kunnen uitrukken en gewacht dient te worden op personeel dat van thuis uit wordt opgeroepen. Volgens ons betekent dit een vertraging van de interventie met 15 minuten die soms zelfs nog hoger kan oplopen”, aldus de vakbonden.

Daarnaast wil de zone volgens de vakbonden ook afstappen van het principe om het maximaal personeel in de kazernes te hebben om met een autopomp te kunnen vertrekken. Wettelijk zijn hiervoor 6 brandweerlui nodig, maar men wil dit ‘s nachts laten zakken tot minder dan 4. De oproep van de nodige vrijwilligers in dat geval leidt volgens de vakbonden opnieuw tot vertragingen tot 15 minuten met een piek tot 30 minuten.

Van 336 brandweerlui naar 281

“Wanneer we weten dat een brand per verstreken minuut verdubbelt in hevigheid is het duidelijk dat dit grote gevolgen kan hebben. Het personeelsbestand van 336 brandweerlui wordt in het nieuwe plan verlaagd tot 281 in 2021 om tegen 2030 terug te stijgen tot 318. Decennia van hard werk door de lokale besturen om het niveau van hulpverlening omhoog te brengen, verdwijnt hierdoor na 5 jaar brandweerzone in de vuilbak”, aldus de vakbonden.

In een reactie laat Bert Heylen, de commandant van deze brandweerzone, bij monde van woordvoerder Alain Habils weten voorlopig niet te willen reageren op deze syndicale kritiek. Hij wil met name de protestbrief eerst bespreken op het zonecollege met de burgemeesters dat maandag plaatsvindt. Na deze vergadering zal er een schriftelijke persmededeling worden uitgestuurd.