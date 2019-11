Stadsgids en vrijgelaten moordenaar: dit zijn de “helden” die terrorist in Londen overmeesterden

Voor hij nog meer slachtoffers kon maken, werd terrorist Usman Khan (28) op London Bridge overmeesterd door burgers die de Londense burgemeester heldenmoed toedicht. Op smartphonefilmpjes die circuleren zie je onder meer een man met een brandblusapparaat en iemand die -echt waar- de tand van een narwal gebruikt als wapen. Eén ‘held’ die een vrouw voor de dood behoed zou hebben, blijkt zelf een gewezen moordenaar.

Het zijn beelden die filmmakers niet zouden bedenken: een in het nauw gedreven terrorist op de London Bridge, belaagd door iemand met een brandblusapparaat en een man die iets lang en scherp in de handen houdt. Dat laatste ‘wapen’ blijkt nu de tand van een narwal te zijn. Afkomstig van de muur in Fishmongers’ Hall, een statig pand aan London Bridge dat als hoofdkantoor dient voor de vereniging van vishandelaars, en vrijdag ook de plaats was voor een bijzonder seminarie.

The footage of bystanders - one armed with a fire-extinguisher and a Polish chef with a narwhal tusk - tackling the London Bridge attacker is simply remarkable. Incredible courage. pic.twitter.com/a85D6Up7JA — Richard Chambers (@newschambers) November 30, 2019

Dat seminarie focuste op de rehabilitatie van gedetineerden in de maatschappij. Onder de gasten ook Usman Khan, die vorig jaar vrijkwam na zeven jaar cel, daartoe veroordeeld nadat hij samen met acht andere moslimfundamentalisten plannen gemaakt had om onder meer de Londense beurs op te blazen. Zover kwam het niet, vier dagen voor kerstmis kon de politie Khan en co in 2010 oppakken. Vanuit de gevangenis schreef Khan in 2012 een brief waaruit moest blijken dat hij gederadicaliseerd was. Zes jaar later zou hij vervroegd vrijkomen.

Hoe cynisch dat het vrijdag op een seminarie voor reïntegratie was dat Khan toesloeg. Volgens omstaanders zou hij er eerst mee gedreigd hebben om de Fishmongers’ Hall te laten ontploffen. Rond zijn middel droeg Khan een bomgordel -of toch iets wat daarvoor moest doorgaan.

Stadsgids en chef

Nadat hij meerdere mensen aangevallen had onder wie twee met dodelijke afloop, kwam het op de toeristische London Bridge -voor het oog van vele toeschouwers- tot een ultiem gevecht. Khan, de terrorist met de vermeende bomgordel, kwam er oog in oog met verschillende heldhaftige passanten te staan. De passant met het spuitende brandblusapparaat dreef Khan tegen de zijkant van de brug, terwijl de man met de slagtand van de narwal naar hem stak. Die laatste held werd door The Times geïdentificeerd als Luckasz, een Poolse chef-kok die naar verluidt met een mes gestoken werd maar daarom niet opgaf.

Rond de in het nauw gedreven terrorist verzamelden zich op nauwelijks enkele minuten tijd meer burgers. Onder hen onder meer een Londense stadsgids die op de hand van Khan stampte, zodat die z’n greep rond een mes zou lossen. Op beelden is ook te zien hoe een andere man in lange jas wegloopt met een mes, zodat de dader het niet meer kon gebruiken. Die man zou een lid van de spoorwegpolitie in burgerkleren geweest zijn. Uiteindelijk overmeesterde het groepje toegesnelden de terrorist met de nepbomgordel, vooraleer de politie hem dood schoot. Burgemeester van Londen Sadiq Khan, net als Usman Khan van Pakistaanse komaf, sprak zijn dank uit voor de burgers die de terrorist overmeesterden: “De heldhaftigheid van die gewone Londenaars is ongelooflijk.”

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0 — Hand Luggage Only (@HLOBlog) November 29, 2019

Moordenaar of held?

De woorden van de Londense burgemeester blijken gevoeliger te liggen dan eerst gedacht, nu ook blijkt dat bij de dappere burgers ook een gewezen moordenaar was. Een man die volgens omstaanders mee zou geholpen hebben om een vrouw in veiligheid te brengen, blijkt James Ford (42). Die werd in 2004 voor vijftien jaar gevangenis veroordeeld na de moord op een vrouw met een mentale leeftijd van 15 jaar. De vrouw werd gewurgd teruggevonden, Ford gaf die moord toe. Vrijdag was Ford in het kader van het seminarie op penitentiair verlof.

Een tante van de vermoorde vrouw reageerde al op de opzienbarende gebeurtenissen. “Ik ben zo boos, ze lieten hem (vrijdag, red.) vrij zonder ons in te lichten,” citeert de krant Daily Mail. “Iemand van onze familie had in Londen zomaar op hem kunnen botsen.” Het familielied liet nog noteren dat ze Ford nu allerminst een held vindt, want “hij vermoordde een gehandicapt meisje”.

Ford was vrijdag met penitentiair verlof in het kader van het seminarie, kort voor hij definitief vrijgelaten zou worden. Alvast premier Boris Johnson spreekt zich in de nasleep van het drama op London Bridge uit over het vervroegd vrijlaten van gevangenen; over Usman Khan meerbepaald. Die zat amper acht jaar in de cel, daar waar hij er eigenlijk tot zestien veroordeeld was. Johnson wil een striktere regeling voor “ernstige en gewelddadige criminelen.”