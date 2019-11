Benito Raman op zijn Pfaffs: “De Erste Halbzeit, das was nicht zo goed”

Benito Raman beleeft mooie tijden bij zijn werkgever Schalke 04. De Königsblauen klopten vrijdagavond Union Berlijn (2-1), onder anderen dankzij een heerlijke treffer van Raman. Die mocht het achteraf voor de club-tv uitleggen in al even heerlijk Duits.

Ook al werd de vraag in het Engels gesteld, toch stond Benito Raman erop zijn antwoord in het Duits te formuleren. Alle respect daarvoor, hij doet het toch maar. En het was pakken beter dan wat Jean-Marie Pfaff destijds na zijn eerste maanden bij Bayern Munchen uit kraamde. Enfin, luister en geniet vooral zelf van een vleugje kolenduits overgoten met een Gents sausje.