Eerste dodelijke slachtoffer van terroristische mesaanval London Bridge bekend: 25-jarige coördinator van conferentie over herintegratie van gedetineerden

Britse media hebben het eerste dodelijke slachtoffer van de terroristische mesaanval op de London Brigde geïdentificeerd. Het gaat om de 25-jarige Jack Merritt. Hij was een coördinator van conferentie over herintegratie van gedetineerden. Vermoedelijk was de dader aanwezig op de conferentie.

De 25-jarige Jack had een mooie toekomst voor zich. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Manchester en studeerde ook een tijd aan de Universiteit van Cambridge. Na zijn studies ging hij aan de slag bij de Universiteit van Cambrigde. Daar was hij coördinator van een initiatief dat zich inzet voor de herintegratie van gedetineerden.

Het was voor dat initiatief dat Jack aanwezig was op een congres over herintegratie van gedetineerden in de Fishmonger’s Hall, op een boogscheut van de London Brigde. Volgens The Telegraph was Usham Khan aanwezig op verschillende workshops in de rand van het congres.

“Mijn zoon jack, die gedood werd tijdens deze terroristische aanval, zou niet gewild hebben dat zijn dood gebruikt zou worden als aanleiding voor meer draconische straffen of om mensen onnodig gevangen te houden”, schreef zijn vader David in een intussen verwijderde tweet. “RIP Jack, je was een prachtige ziel die zich altijd inzette voor de underdog.” Ietwat later voegde hij nog toe: “Bedankt voor de steun, ik weet dat zijn collega’s in shock zijn. Zorg voor elkaar in deze afschuwelijke tijden.”

