79-jarige man overleden na inhaalmanoeuvre van motorrijder

Kortemark - De 79-jarige André V. uit Kortemark is vrijdag om het leven gekomen nadat hij in de Landelijke Vijfhuishoekstraat in Kortemark werd aangereden door een motorrijder.

André V. was omstreeks 14 uur met zijn fiets op weg. In de smalle Vijfhuishoekstraat wilden twee motorrijders hem inhalen. De 49-jarige Nico D. ut Diksmuide bleef bij dat inhaalmanoeuvre haperen met zijn voertuig aan de fiets. André D. kwam ten val en liep daarbij een hoofdwonde op.

Hij werd met zware verwondingen aan de schedel overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Eens daar schenen de verwondingen nog mee te valle, maar uiteindelijk is hij daar toch enkele uren later overleden. Het parket stelde een deskundige aan om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het ongeval zou niet te wijten zijn aan mogelijk roekeloos rijgedrag van de motorrijders.