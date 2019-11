Advocaat van teruggekeerde ISIS-vrouw zegt dat zijn cliënte “totaal gedesillusioneerd” is: “Dit is een frêle, uitgehongerde jongedame”

Een dag na de terugkeer van twee ISIS-vrouwen naar ons land, is een van de zussen Benmezian al urenlang door federale speurders ondervraagd. “Mijn cliënte is een zeer frêle, uitgehongerde jongedame die een zeer gedetailleerde en geloofwaardige verklaring over haar vertrek, verblijf en terugkeer uit Syrië heeft afgelegd”, zegt haar advocaat Abderrahim Lahlali.