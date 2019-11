Finland is vierde tegenstander Rode Duivels, groep F is de groep des doods met Frankrijk, Duitsland en Portugal

In de Roemeense hoofdstad Boekarest werd zonet geloot voor het Europees kampioenschap voetbal dat volgend jaar over gans Europa wordt georganiseerd. De Rode Duivels werden als reekshoofd toegewezen aan groep B, samen met Rusland en Denemarken. Maar dat was al geweten. Vanuit de vierde pot werd Finland nog in de groep van de Duivels ondergebracht. Het exacte speelschema wordt later deze avond bekendgemaakt, de Duivels spelen hun wedstrijden in het Russische Sint-Petersburg (2x) en de Deense hoofdstad Kopenhagen. Italië en Turkije openen op 12 juni in Rome het toernooi.

De ‘Final Draw’ moet zowat één van de meest overbodige trekkingen zijn geweest in de geschiedenis van de moderne toernooien. Allerhande ‘diplomatische’ beperkingen en het feit dat ‘gastlanden’ hun wedstrijden voor eigen publiek mogen spelen, zorgden ervoor dat ongeveer driekwart van de groepen al was samengesteld.

Het was dan ook geen verrassing dat Francesco Totti de Duivels in groep B plaatste. De Duivels kregen positie drie toegewezen, wat dan weer invloed had op het speelschema. Rusland kreeg nummer 4 toegewezen wat betekende dat de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen de Russen zullen moeten afwerken. Voor de Duivels was het enkel uitkijken naar de vierde tegenstander en dat werd Finland. Samengevat: de Duivels openen hun toernooi in Sint-Petersburg tegen Rusland (13/6), moeten dan naar Kopenhagen voor hun wedstrijd tegen Denemarken (18/6) en reizen dan opnieuw naar Sint-Petersburg voor hun derde wedstrijd tegen Finland (22/6).

Achtste finale tegen...

Als de Belgen hun groep winnen, volgt er op 28 juni een achtste finale in het Spaanse Bilbao tegen een nummer drie uit de groepen A, D, E en F (een groep met onder meer Frankrijk, Duitsland en Portugal). De eventuele kwartfinale wordt dan op 3 juli in München gespeeld en dan kan Italië een mogelijke tegenstander zijn. Voor de nummer twee uit groep B vindt de achtste finale in Amsterdam plaats. De halve finales en de finale van EURO 2020 worden in het Wembleystadion in de Britse hoofdstad Londen gespeeld. Als de Engelsen tot in de finale zouden geraken, spelen zij vijf van hun zeven wedstrijden voor eigen publiek.

Francesco Totti.

Maar de loting was ook niet zonder belang. Er moesten nog wel wat plaatsen worden toegekend. Zo kwam Kroatië in de groep met Engeland terecht, twee teams die twee jaar geleden nog in de halve finale van het WK stonden. Maar vooral groep F met Duitsland, Frankrijk en Portugal sprong in het oog. De twee beste teams plaatsen zich voor de laatste zestien, aangevuld met de vier beste teams op de derde plaats.

SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN

Groep A

Turkije

Italië

Wales

Zwitserland

Groep B

Denemarken

Finland

BELGIE

Rusland

Groep C

Nederland

Oekraïne

Oostenrijk

Georgië/Wit-Rusland/Noord-Macedonië/Kosovo

Groep D

Engeland

Kroatië

Schotland/Israël/Noorwegen/Servië

Tsjechië

Groep E

Spanje

Zweden

Polen

Bosnië-Herzegovina/Noord-Ierland/Slovakije/Ierland

Groep F

IJsland/Roemenië/Bulgarije/Hongarije

Portugal

Frankrijk

Duitsland