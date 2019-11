Bondscoach Roberto Martinez na EK-loting: “Basiskamp verhuist vermoedelijk naar Sint-Petersburg”

Roberto Martinez was een aandachtig toeschouwer op de EK-loting in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De Spanjaard overweegt het basiskamp van de Rode Duivels te verhuizen naar Rusland, zei hij voor de camera’s van Sporza.

Door het fiasco van het nieuwe nationale voetbalstadion worden de Rode Duivels verplicht om hun drie poulewedstrijden op verplaatsing af te werken. Op dertien juni in Sint-Petersburg tegen Rusland, op achttien juni in Kopenhagen tegen Denemarken en op 22 juni opnieuw in Sint-Petersburg tegen de Finnen. “Een exciting team”, beoordeelde Martinez Finland. “Net als Panama op het WK zijn de Finnen debutanten op een groot toernooi. De ervaring die we tegen Panama opdeden, moeten we meenemen naar de wedstrijd tegen de Finnen.”

Locatie Sint-Petersburg ligt op een steenworp van… de Fins-Russische grens. Martinez begint meer en meer aan Sint-Petersburg als uitvalsbasis te denken. “Ik overweeg alvast om ons basiskamp (van Tubeke, red) naar Sint-Petersburg te verhuizen. Dat zou logisch zijn aangezien we twee wedstrijden in Rusland spelen en tussenin naar Kopenhagen moeten. Je moet zo veel als mogelijk de uren in het vliegtuig vermijden. Hoe meer je op de grond bent, hoe meer je kan rusten.”

Ambitieuze Denen

Rusland kennen we intussen voldoende als tegenstander. Maar er zijn nog de Denen. “Een team dat maturiteit en persoonlijkheid combineert”, aldus Martinez. “Ik heb hun kwalificatie intens gevolgd. Wie in Dublin de kwalificatie kan veiligstellen, stelt iets voor. Met spelers als Eriksen en Schmeichel hebben ze kwaliteit aan huis. De Denen gaan naar het toernooi met de gedachte dat ze Europees kampioen kunnen worden, wat hen ooit al eens is gelukt.”

De Duivels openen hun EK met ‘uitwedstrijden’ naar Rusland en Denemarken. “We zullen meteen op ons best moeten zijn, vergelijkbaar met de openingsmatch tegen Italië vier jaar geleden. We gaan onze vriendschappelijke wedstrijden ook in functie daarvan kiezen.”

Groep des doods

Groep F met onder anderen Frankrijk, Duitsland en Portugal is nu al de ‘groep des doods’. “Maar het hoeft geen nadeel te zijn om daarin te zitten”, aldus Martinez. “Een elftal dat die groep overleeft, is klaar voor de rest van het toernooi. Zij zetten de standaard.”

Maar de Rode Duivels behoren ook tot de favorieten. “Wij zijn één van de acht teams van wie je kan verwachten dat ze Europees kampioen worden. Dat betekent ook dat wij één van de teams zijn die iedereen wil kloppen. Van die status moeten we genieten.”