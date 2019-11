Dit is het mogelijke parcours van de Rode Duivels naar EK-winst

Dat een EK voetbal winnen geen makkelijke opdracht is, wisten we al. De route naar een mogelijke EK-finale voor de Rode Duivels ligt dan ook bezaaid met gevaarlijke tegenstanders. We schetsen hieronder enkele routes naar de finale op 12 juli in Londen.

De tegenstand in de groepsfase oogt bescheiden: Rusland, Denemarken en Finland. Als de Duivels hun groep winnen, volgt er op 28 juni een achtste finale in het Spaanse Bilbao tegen een nummer drie uit de groepen A, D, E en F (een groep met onder meer Frankrijk, Duitsland en Portugal). De eventuele kwartfinale wordt dan op 3 juli in München gespeeld en dan kan Italië een mogelijke tegenstander zijn.

Als de Duivels hun groep niet winnen maar tweede worden, vindt de achtste finale in Amsterdam plaats tegen de tweede van groep A (Turkije, Italië, Wales of Zwitserland). Dan volgt mogelijk een match tegen Nederland -als dat eerste wordt in groep C en de derde van groepen D/E/F kan kloppen in de achtste finale.

Worden de Duivels derde, dan spelen ze tegen de winnaar van groep F -opnieuw: Frankrijk, Duitsland of Portugal. Overleven ze die match, dan spelen ze tegen de winnaar van het duel tussen de tweedes van groep D en E.

De halve finales en de finale van EURO 2020 worden in het Wembleystadion in de Britse hoofdstad Londen gespeeld. Als de Engelsen tot in de finale zouden geraken, spelen zij vijf van hun zeven wedstrijden voor eigen publiek.

SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN

Groep A

Turkije

Italië

Wales

Zwitserland

Groep B

Denemarken

Finland

BELGIE

Rusland

Groep C

Nederland

Oekraïne

Oostenrijk

Georgië/Wit-Rusland/Noord-Macedonië/Kosovo

Groep D

Engeland

Kroatië

Schotland/Israël/Noorwegen/Servië

Tsjechië

Groep E

Spanje

Zweden

Polen

Bosnië-Herzegovina/Noord-Ierland/Slovakije/Ierland

Groep F

IJsland/Roemenië/Bulgarije/Hongarije

Portugal

Frankrijk

Duitsland

1/8ste finale

27/jun/20 Winnaar Groep A-Tweede Groep C (Wembley Stadium, Londen) Wedstrijd 37

27/jun/20 Tweede Groep A-Tweede Groep B (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam) Wedstrijd 38

28/jun/20 Winnaar Groep B-Derde Groep A/D/E/F (San Mamés, Bilbao) Wedstrijd 39

28/jun/20 Winnaar Groep C-Derde Groep D/E/F (Ferenc Puskásstadion, Boedapest) Wedstrijd 40

29/jun/20 Winnaar Groep F-Derde Groep A/B/C (Arena Na?ionala, Boekarest) Wedstrijd 41

29/jun/20 Tweede Groep D-Tweede Groep E (Parken, Kopenhagen) Wedstrijd 42

30/jun/20 Winnaar Groep E-Derde Groep A/B/C/D (Hampden Park, Glasgow) Wedstrijd 43

30/jun/20 Winnaar Groep D-Tweede Groep (FAvivastadion, Dublin) Wedstrijd 44

Kwartfinales

3/jul/20 Winnaar Wedstrijd 41-Winnaar Wedstrijd 42 (Krestovskistadion, Sint-Petersburg) Wedstrijd 45

3/jul/20 Winnaar Wedstrijd 39-Winnaar Wedstrijd 37(Allianz Arena, München) Wedstrijd 46

4/jul/20 Winnaar Wedstrijd 40-Winnaar Wedstrijd 38(Olympisch Stadion, Bakoe) Wedstrijd 47

4/jul/20 Winnaar Wedstrijd 43-Winnaar Wedstrijd 44(Stadio Olimpico, Rome) Wedstrijd 48

Halve finales

7/jul/20 Winnaar Wedstrijd 45-Winnaar Wedstrijd 46(Wembley Stadium, Londen) Wedstrijd 49

8/jul/20 Winnaar Wedstrijd 48-Winnaar Wedstrijd 47(Wembley Stadium, Londen) Wedstrijd 50

Finale

12/jul/20 Winnaar Wedstrijd 49-Winnaar Wedstrijd 50(Wembley Stadium, Londen) Wedstrijd 51