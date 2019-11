Jason Denayer en Olympique Lyon verslaan het Straatsburg van Matz Sels

Jason Denayer heeft zaterdag met Lyon de verplaatsing naar Straatsburg tot een goed einde gebracht. De ploeg van trainer Rudi Garcia won met 1-2.

Het was wel Straatsburg, met Matz Sels tussen de palen, dat als eerste tot scoren kwam. Youssouf Fofana knalde de bal, op aangeven van Ludovic Ajorque, hard en laag in de linkerhoek (22.). Na 40 minuten herstelde Lyon het evenwicht met een knap geplaatst schot van Maxwel Cornet. Diezelfde Cornet lag ook aan de basis van de 1-2 met een voorzet die Jeff Reine-Adelaide maar binnen te knikken had (75.).