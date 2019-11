Hans Vanaken is de levensverzekering van Club

Altijd maar weer Hans Vanaken. De spelmaker-die-altijd-speelt miste tegen Moeskroen een zeldzame penalty, maar had eerder het verschil gemaakt met zijn zesde kopbalgoal van het seizoen, zijn twaalfde goal alle competities samen. Wat David Okereke en Krépin Diatta ook proberen, in de competitie is het Vanaken die Club aan overwinningen helpt.