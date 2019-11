Bayern München in eigen huis onderuit tegen Bayer Leverkusen: Leon Bailey scoort twee keer in Allianz Arena

Bayern München heeft in de Bundesliga opnieuw geen goede zaak gedaan. De landskampioen ging in eigen huis onderuit tegen Bayer Leverkusen: het werd 1-2 in de Allianz Arena. Leon Bailey, ex-Genk, scoorde beide doelpunten voor de bezoekers.

Bayern begon degelijk aan de wedstrijd en raakte via Gnabry al na tien minuten de paal, maar meteen daarna kreeg de Beierse club het deksel op de neus. Leon Bailey maakte er op aangeven van Kevin Volland 0-1 van. Leverkusen had even later ook op 0-2 kunnen komen na een uitstekende kans van Diaby. In plaats daarvan werd het kort na het halfuur 1-1 via Thomas Müller.

Bayern München kon welgeteld één minuut van de gelijkmaker genieten, want daarna stond het alweer op achterstand. Na uitstekende passing, afgerond met een nieuwe assist van Volland, schoot Bailey zijn tweede van de avond binnen: 1-2. Bayern kon in de rest van de match niet meer langszij komen: Lewandowski mikte een uitstekende kans op doelman Hradecky en Goretzka kopte met nog een klein kwartier te gaan de bal op de paal.

Leverkusen moest de laatste 10 minuten nog met een man minder spelen na een directe rode kaart voor Tah. De bezoekers verdedigden met alles wat ze hadden, maar overleefden wel. De eindstand: 1-2.

Alles dicht bij elkaar

Door de nieuwe nederlaag van Bayern blijft het opmerkelijk spannend in de Bundesliga. RB Leipzig is voorlopig de nieuwe leider nadat het met 2-3 won bij rode lantaarn Paderborn. Zij tellen 27 punten: twee meer dan Borussia Mönchengladbach - dat zondag nog speelt tegen Freiburg - en Schalke 04. Bayern is vierde met 24 punten, gevolgd door Borussia Dortmund (23 punten), Freiburg (22 punten, speelt nog tegen Mönchengladbach), Leverkusen (22 punten) en Hoffenheim (21 punten).