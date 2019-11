Meisje (8) nog altijd kritiek na val van schooltrap: “Het blijft bang afwachten”

Gent - Het 8-jarig meisje dat vrijdag van de trap viel in haar school in Gent verkeert nog altijd in kritieke toestand. “Het blijft bang afwachten”, klinkt het bij de school.

Het kind kwam donderdag rond 15.10 uur ten val toen het de trap afdaalde. Dat gebeurde in haar schooltje, KLIM in de Sint-Pietersaalstraat. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar verblijft ze al enkele dagen op de afdeling intensieve zorgen voor kinderen.

Hoe de val precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Politie en parket zijn ingeschakeld, maar alles wijst op een jammerlijk ongeval.

De school wenst niet te communiceren, maar houdt ouders wel op de hoogte via haar website. “Het blijft bang afwachten”, klinkt het. “We konden vandaag zien dat het meisje haar toestand verder stabiel blijft, maar de vermelding ‘kritiek’ moeten we helaas nog steeds toevoegen. Ze blijft kunstmatig in slaap gehouden.”

Volgens de school, die ouders en collega’s dankt voor de steun, blijven vele vragen onbeantwoord. Ook het parket kon geen nieuws melden.