Bondsvoorzitter Bayat: “Natuurlijk gaan we voor het hoogste”

Mehdi Bayat is heel ambitieus. De bondsvoorzitter loopt intussen al drie dagen in Boekarest en wordt langs alle kanten aangeklampt met de mededeling dat de Rode Duivels favoriet zijn om het EK 2020 te winnen.

“Het respect is enorm”, aldus Bayat. “Mijn collega-voorzitters loven ons met onze ploeg. Waarom zouden we dan niet ambitieus mogen zijn? Jullie kunnen van mij toch niet verwachten dat ik ga zeggen dat we het ‘match per match’ moeten bekijken? Dit is een supertalentrijke groep, wellicht op het top van hun kunnen. Dan moeten we toch hoog mikken. Ik geloof er echt in en de mensen die ik hier tegenkwam hebben me daarin gesterkt. Maar eigenlijk was ik al superambitieus van te voren.” (lvdw)