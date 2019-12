Anderlecht zonder Trebel en Sandler in Oostende, misschien met Kompany

Anderlecht moet straks absoluut winnen op KV Oostende. De selectie is verrassend, want Adrien Trebel en Philippe Sandler zijn er niet bij. Vincent Kompany ondergaat pas vlak voor de match een laatste test.

Adrien Trebel en Philippe Sandler trainden afgelopen week quasi voluit na hun knieblessures. De algemene verwachting was dat minstens één van hen zeker wedstrijdfit zou zijn voor het duel in Oostende. Frank Vercauteren besliste nu echter om hen nog even te sparen voor de zware weken die eraan komen.

Vincent Kompany maakt de verplaatsing naar de kust uiteraard wel mee. Al is het ook bij hem nog afwachten of hij zal spelen. De Rode Duivel gaat ook weer voluit na zijn hamstringblessure, maar moet/mag zelf beslissen of hij al een wedstrijd aankan. Het is uitgesloten dat Kompany volgende week 3 keer 90 minuten zal spelen en de matchen tegen Moeskroen (beker) en Charleroi (competitie) lijken belangrijker.

Amuzu mee

Het goede nieuws komt van Françis Amuzu. Die werd vorige maandag in de beloftenwedstrijd gewisseld met last aan de hamstring. Het neigde naar een spierblessure, maar uiteindelijk was het niet zo ernstig. Amuzu maakt deel uit van de grote groep die naar de Oostendse Versluys Arena afzakt. Of de flankspeler de 18-koppige kern effectief haalt, is nog even afwachten.