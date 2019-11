STVV wint onder interim-coach Nicky Hayen meteen Limburgse derby op het veld van Genk

Crisis met een grote C bij KRC Genk. Champagne met een grote C bij STVV. De Kanaries stuntten zaterdagavond op het terrein van de aartsrivaal: het werd 1-2. Een droomdebuut voor de Truiense interim-coach Nicky Hayen, zijn Genkse collega Hannes Wolf zit in zak en as.

De eerste helft begon als een droom voor KRC Genk, maar eindigde met een nachtmerrie. De Kanaries daarentegen doken bij de rust al highfivend de kleedkamers in. In Sint-Truiden werd al even overlegd om voor kersvers STVV-trainer Hayen een standbeeld te houwen. Want in je debuut op het terrein van de aartsrivaal de volle buit gaan pakken, dat zou pas een stunt van formaat zijn.

Racing startte nochtans als een sneltrein. Wolf koos voor drie nieuwe basisspelers in vergelijking met de wedstrijd van vorige woensdag tegen Salzburg. Hagi, Bongonda en Piotrowski mochten starten. Dewaest, Hrosovsky en Paintsil verdwenen naar de bank. De laatste competitieminuten van Piotrowski dateerden al van 1 september, toen Genk op Club Brugge gelijkspeelde.

Foto: BELGA

Genk startte met veel dynamiek en overlapping op de flanken. STVV werd overdonderd en langs alle kanten voorbijgelopen. Vooral Ito vloog als een wervelwind over het terrein. Janssens kon nog een schot van maatje De Norre afblokken, maar na negen minuten leidde een vlotte aanval over rechts toch de 1-0 in. Piotrowski legde klaar voor Hagi, de Roemeen miste zijn schot, maar Samatta zette er zijn hoofd tegen. Met het opportunisme van een echte spits. Genk verdiend op voorsprong. En op rozen, zo leek het. Want de Kanaries kwamen in die openingsfase nauwelijks onder de druk uit. Overal kwamen de bezoekers te laat.

Bozuki

Maar wie dacht dat STVV in zak en as zat en zich gewillig liet afslachten, zat er volledig naast. Want nog geen tien minuten na de 1-0 sloeg STVV terug. Uit het niets. De Norre leed balverlies, Suzuki tikte De Bruyn met buitenkant rechts handig de diepte in. Boli stond aan de zestien klaar om de trekker over te halen. En hoe! Met de binnenkant van zijn magische rechter krulde de Franse spits de bal heerlijk binnen. Boli zit aan negen doelpunten, waarvan hij er maar liefst zeven op verplaatsing maakte. Van goudwaarde.

Foto: BELGA

De Luminus Arena doofde lichtjes uit. En Racing verloor zowaar de moed en het overzicht. Twijfel sloop weer in het blauw-witte spel. Terwijl STVV nog ietsje meer naar achteren kroop. Genk speelde te slordig, te traag en met te weinig positiewissels om de bezoekers echt aan het wankelen te brengen. STVV begon te geloven in zijn kansen en brak meer en meer gevat uit op de counter. Zoals die perfecte aanval net voor rust, aangevat bij Garcia, beëindigd door Suzuki. De voorzet van Botaka was precies op maat, de Japanner kopte voor de neus van Coucke raak. Net als vorige woensdag ging de jonge Genkse doelman niet vrijuit. Wordt het Truiense duo Bozuki dan toch een koningskoppel? Want vier minuten later deed Suzuki het licht voor Genk ei zo na helemaal uit, zijn knappe pegel strandde bovenop de lat.

Pientere Hayen

Nicky Hayen blies de wangen bol toen hij bij het rustsignaal de vestiaire opzocht. De Truiense coach wist maar al te goed wat er na rust zou volgen: een Genkse belegering. Alleen trok de thuisploeg met te weinig overleg in de aanval. Berge schoof een schot net naast, Schmidt ranselde een knal van Hagi uit de onderhoek en de ingevallen Onuachu kopte te hoog. Genk drukte door en STVV hapte naar adem. Hayen wisselde slim. Asamoah en Acolatse vervingen Colombatto en Suzuki. Vers bloed dat de bezoekers konden gebruiken om alle gaten dicht te lopen in de slotfase.

Zeven wedstrijden zonder zege

STVV pakt zo drie gouden punten op het terrein van de aartsrivaal en klimt langs Racing in de rangschikking. Nog maar de derde keer op 22 uitwedstrijden dat de Kanaries in de competitie de volle buit grijpen in Genk. Bij Racing is het intussen helemaal alarmfase rood. Genk zit momenteel al aan zeven wedstrijden op een rij zonder overwinning. De laatste zege dateert al van 26 oktober, toen Cercle met een 1-0 naar huis werd gestuurd. Play-off 1 is in groot gevaar voor de huidige landskampioen. Het worden nog bange, lange weken tot aan de winterstop. Weken waarin echt wel dringend punten gepakt zullen moeten worden. Dinsdag krijgt Racing al een herkansing in de beker, uitgeschakeld worden op de Bosuil zou een nieuwe mokerslag betekenen.