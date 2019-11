Tegenstanders in koor: “België is de grote favoriet”

De Russische bondscoach kwam aangewandeld met een gezicht van ‘zijn jullie daar al weer?’ Inderdaad. Drie weken geleden werd zijn team door de Duivels nog met 1-4 de oren gewassen. Vrolijk werd Stanislav Cherchesov er alvast niet van.

“En dan zit die kalender nog tegen ook”, aldus Cherchesov, veel sympathieker dan hij op het zicht lijkt. “Beginnen tegen België is een min. Eindigen op verplaatsing in Denemarken is ook een min. (dan lachend) Maar ik trek me op aan het feit dat twee keer min in de wiskunde plus is.”

Cherchesov weet het nu al. Die 1-4 van eerder deze maand, óók in Sint-Petersburg, zal niet meer worden herhaald. “Geen sprake van”, zegt hij. “We zullen het anders aanpakken. Verdedigend? Neen, laten we zeggen dat ik voor meer balans in het elftal zal zorgen. Dat hoeft niet noodzakelijk verdedigend te zijn. Een beter evenwicht tussen aanval en verdediging.”

Voordeel of nadeel

De Finse bondscoach stond wat verderop te knikken. “Natuurlijk is België favoriet”, aldus Markku Kanerva, die glom van trots dat zijn land voor het eerst op een groot toernooi aanwezig zal zijn. “Het feit dat we onze derde match tegen jullie spelen, kan een voordeel, maar ook een nadeel zijn. Als jullie al zes op zes hebben, hoeft het misschien niet meer zo nodig. Maar als jullie de punten nog nodig hebben, wordt het natuurlijk héél moeilijk.”