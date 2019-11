Onze Chef Voetbal vindt niet dat de Rode Duivels absoluut hun groep moeten winnen

Zelfs bondscoach Roberto Martinez blies tegen zijn gewoonte de tegenstanders niet tot enorme proporties op. En bondsvoorzitter Mehdi Bayat roept dat we voor het hoogste moeten gaan. Dat is helemaal juist. De groepsfase als eerste afsluiten mag geen probleem zijn. Hoewel dat geen must is.

Roberto Martinez klaagt meer over de logistieke problemen dan over het niveau van de tegenstanders. De bondscoach vindt het op sportief vlak wel sneu dat er in de eerste twee wedstrijden in het land van de tegenstander wordt gespeeld. Ach, so what? Onze voetbalbond krijgt voor Sint-Petersburg 10.000 tickets voor Belgische fans en voor Kopenhagen 7.000. Die supporters gaan zich echt wel laten horen hoor. Zo gaat dat met fans in het buitenland: ze zingen allemaal. Bij de thuisfans zijn er altijd een heleboel die zwijgen, zeker in Rusland. Dat hebben we tijdens het WK nog gemerkt.

En mag het niet een keer wat moeilijk zijn? Het kan niet altijd Panama en Tunesië zijn zoals op het WK in Rusland. Met verplaatsingen naar Rusland en Denemarken zit je meteen in het toernooi. Weet je wat je te doen staat. Zelfs in hun eigen land moeten die landen te kloppen zijn. Rusland zal wel niet meer zo met de billen bloot gaan als twee weken geleden, maar een wereldploeg gaan we er ook niet van maken. Zelfs niet als de sterspelers Golovin en Cheryshev nu wèl meedoen. Het zal zaak worden de Russische muur te doorbreken. Bondscoach Cherchesov had het over een ‘beter evenwicht tussen aanval en verdediging’ straks op 13 juni. Wij lezen dat als ‘we parkeren een bus’. Gevreesd mag worden dat we er niet ver naast zullen zitten.

‘Zwarte beest’ Finland

Denemarken heeft al drie jaar geen serieuze interland meer verloren. Het gegeven dat de Belgen in Kopenhagen aan de bak moeten, is misschien niet eens zo’n groot nadeel als op het eerste gezicht lijkt. Iedereen kent het Scandinavische voetbal: stug, weinig creatief en moeilijk te kloppen. Maar in eigen land in een groot toernooi? Dan zal de neiging, zeker na de openingsmatch tegen Finland, toch wat groter zijn om iets te laten zien. Een misstap kan door de Denen altijd worden rechtgezet, want in de derde wedstrijd speelt Denemarken tegen Rusland. Oók in Kopenhagen.

Pukki wordt de man om naar uit te kijken bij Finland. Foto: AFP

Tegen Finland kon België al sinds 1968 niet meer winnen. Zeven duels zonder winst. Tegen Finland. Echt waar. Het laatste duel zonder winst was voor het EK 2016 (1-1 in Brussel). Maar dat kan de Rode Duivels niet afschrikken. Finland, met die atypische topschutter Pukki, werd in de voorronde tweede met 18 punten. Na Italië dat het maximum haalde. Finland verloor echter ook zwaar van Bosnië (4-1) en van Griekenland (2-1).

Tweede ronde interessanter

In de wetenschap dat zelfs de vier beste derden uit de zes groepen naar de tweede ronde gaan, blikken wij liever al vooruit naar de knock-outfase. Dan moet je vaststellen dat het niet noodzakelijk het beste is om eerste in de groep te eindigen. Dan bestaat immers de mogelijkheid dat de Duivels in het Spaanse Bilbao tegen de derde van groep F uitkomen. Dat is de groep met Frankrijk, Duitsland en Portugal, toch landen die je in die fase best kan vermijden. Met een tweede plaats wordt in Amsterdam de tweede uit groep A (Turkije, Italië, Wales of Zwitserland) de tegenstander. Toch aantrekkelijker, zelfs als het Zwitserland is. Tegen de Zwitsers hebben de Duivels na de 5-2 in de Nations League nog iets recht te zetten.

Worden de Duivels derde, dan spelen ze tegen de winnaar van groep F (opnieuw dus Frankrijk, Duitsland of Portugal). Maar laten we serieus blijven: de Duivels zullen in groep B niet derde worden. Eerste of tweede. Ja toch?