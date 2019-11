Deschacht weken out met schouderluxatie, Baudry loopt hersenschudding op

Zulte Waregem won van Eupen, maar verloor met Olivier Deschacht en Marvin Baudry twee centrale verdedigers. Deschacht liep een schouderluxatie op, Baudry een hersenschudding. “Die zien we niet meer terug dit jaar”, zei een ontgoochelde coach Francky Dury.

Op drie minuten tijd zag Zulte Waregem twee centrale verdedigers uitvallen. Na een op zich onschuldig duel met Jon Bautista ging Olivier Deschacht neer. Kermend van de pijn greep hij naar zijn pols. Maar het ging wel degelijk om een schouderblessure. Via de draagberry werd de 38-jarige veteraan naar de kant gedragen.

Marvin Baudry maakte zijn opwachting om in te vallen. Hij stond nauwelijks enkele tellen op het veld toen hij in duel ging met Bautista. Baudry verwerkte een bal in hoekschop, maar botste met de Spanjaard. Tijdens de rust gaf de Congolees aan dat hij troebel zag. Redelijk lastig als voetballer. Dury gooide dan als derde keuze Marco Bürki in de strijd.

De rekening die Zulte Waregem gepresenteerd krijgt, is zwaar. Na onderzoeken in het ziekenhuis van Waregem kwam aan het licht dat Deschacht een schouderluxuatie heeft opgelopen. Baudry heeft hersenschudding. “Ik heb de fase van Deschacht niet live gezien”, zo zei Dury. “Het voorval met Baudry heb ik wel gezien, spijtig dat hij na zijn neusbreuk weer een blessure opliep. We zullen die twee jongens dit jaar niet meer terugzien.”

Dury stoorde zich aan de vele fouten die Eupen beging. “Ik denk dat ze dubbel zo veel fouten hebben gemaakt als ons. We wonnen, maar ik ben toch niet helemaal tevreden. Zo werd er ook nog een fout gemaakt op Larin in de slotfase. Bij momenten had ik de indruk dat mijn jongens onder de grond moesten gestampt worden om een fout mee te krijgen. Als je al twee gekwetsten hebt. Genoeg is genoeg.”