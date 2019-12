Clement: “Graag publiek meer verwend”

Club boekte een zuinige zege tegen Moeskroen “We hebben nu 39 punten op 48”, rekende trainer Philippe Clement uit. “Ik denk dat het lang geleden is dat een ploeg nog zoveel punten pakte in combinatie met Europees voetbal. Ik had mijn ploeg gevraagd om volle gas te starten en dat hebben ze gedaan met een vroege kans en een doelpunt na negentien minuten. Het was moeilijk voetballen onder de hoge druk van Moeskroen, maar we hebben kansen afgedwongen. Ons enige werkpunt is dat ik de supporters graag meer zou verwennen. Alleen moet je er rekening mee houden dat het amper december is en sommige spelers al bijna dertig wedstrijden speelden.” (bla)