Vossen: “Publiek bezorgde me kippenvel”

Het moment van de wedstrijd tegen Moeskroen kwam in de tweede helft. Onder een oorverdovend applaus mocht Jelle Vossen invallen voor David Okereke. De Club-aanvaller had de handen al op elkaar gekregen toen hij door trainer Philippe Clement naar de bank werd geroepen. “Toen ik er dan effectief inkwam en het publiek mijn naam scandeerde, gingen de haren op mijn armen rechtstaan”, zei Vossen. “Ik had echt kippenvel. Ik kan de mensen niet genoeg bedanken voor deze ontvangst.”

Veel kon Vossen niet meer forceren. “Ik denk dat het logisch is dat ik ritme mis. Dat ik nu deze minuten krijg komt omdat ik me altijd ben blijven inzetten op training. De verplaatsing naar Galatasaray was heel zwaar. We waren pas om 5 uur ’s ochtends thuis. Ik denk dat de trainer daarom voor andere namen koos. Hopelijk krijg ik nog speelkansen. Dit deed in elk geval enorm deugd.” (bla)