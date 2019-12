Tot 600 euro duurder door “beter afgestemde” prijsberekening

Prijsverhogingen die kunnen oplopen tot 600 euro per jaar: dat zit eraan te komen voor sommige bewoners van een sociale woning. Vanaf nieuwjaar komt er namelijk een correctie van de huurprijzen, een beslissing nog van de vorige Vlaamse regering. “De prijzen worden aangepast aan de energie-efficiëntie, het inkomen van de bewoners en aan de marktwaarde”, zegt huidig minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA). “Dat betekent niet dat de prijzen worden opgetrokken tot de marktprijzen, wel dat er bijvoorbeeld wordt gekeken naar de ligging en de staat van het gebouw. In een modern, goed gelegen gebouw zouden de prijzen hoger moeten zijn dan in een slecht gelegen, verouderd gebouw. Ook het inkomen is belangrijk. Als op basis daarvan de huurprijs met 600 euro zou stijgen, betekent dat dat er veel te lang is gewacht met een aanpassing.”

Het doel is volgens minister Diependaele ervoor te zorgen dat de toewijzing van een sociale woning gebeurt op basis van objectieve, eerlijke criteria. “Daardoor zal de huurprijs voor sommige bewoners ook dalen, al is dat een minderheid.” De extra inkomsten gaan naar de sociale huisvestingsmaatschappijen, die het geld opnieuw kunnen investeren in de woningen.

Onduidelijkheid

Oppositiepartijen SP.A en Groen dienen in het Vlaams Parlement een resolutie in waarin ze vragen om de prijswijziging voorlopig op te schorten, tot er meer duidelijkheid is. “Hoewel de nieuwe regels in werking treden op 1 januari 2020, is er vandaag nog steeds veel onduidelijkheid over de hoogte van de nieuwe prijzen, de gevolgen van de maatregel en de nood aan overgangsmaatregelen”, zegt An Moerenhout (Groen). “Dat is onaanvaardbaar.”

Maxim Veys Vlaams Parlementslid SP.A “Zelfs een verschil met 20 euro kan voor gezinnen met een laag inkomen een groot verschil maken”

Volgens mede-indiener Maxim Veys (SP.A) onderschat de Vlaamse regering ook de impact van een prijsverhoging op gezinnen met een laag inkomen. “Zelfs 20 euro kan voor hen een groot verschil maken”, aldus Veys. “Als het gaat om mensen met een hoog inkomen die perfect op de private huurmarkt terecht kunnen, is er geen probleem. Wel bijvoorbeeld voor een gezin met een persoon met een handicap die een vervangingsinkomen zoals een assistentiebudget heeft.”

Diependaele voelt weinig voor zo’n uitstel. “De wijzigingen zijn wel duidelijk”, zegt hij. “De huisvestingsmaatschappijen zijn al sinds het voorjaar op de hoogte van de wijziging en zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie aan de bewoners. Het is aan hen om duidelijkheid te scheppen als die er nog niet zou zijn.”