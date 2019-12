Een op twee vindt job niet meer werkbaar

LEES OOK: Zo doen zij het anders na de burn-out: “Een half uur pauze kan veel verschil maken” (+)

Om de drie jaar onderzoekt de SERV – voluit de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen – hoeveel plezier werknemers beleven aan hun job, hoeveel kansen ze krijgen om bij te leren, hoe goed ze werk en gezin kunnen combineren, en of ze ziek of overspannen raken. En nooit eerder waren de resultaten zo slecht. Van de 13.000 bevraagde werknemers gaf iets minder dan de helft aan een job te hebben die ‘werkbaar’ is. Bij vorige studies in 2013 en 2016 telde de SERV nog respectievelijk 55 procent en 51 procent werkbare jobs. De doelstelling van de sociale partners en de Vlaamse regering was om die negatieve trend om te buigen en in 2020 naar de 60 procent te gaan.

Maar dat is dus mislukt. Hoofdoorzaak van de negatieve evolutie zijn de sterk gestegen klachten over werkstress. Niet minder dan 37 procent van de werknemers heeft last van stress. Een op de zeven zit in een ‘acute en problematische’ situatie, en flirt dus met een burn-out. Ook de andere indicatoren gaan in het rood. Zo steeg het aantal Vlamingen met motivatieproblemen aanzienlijk en een steeds grotere groep krijgt werk en privé niet gecombineerd.

Krapte op arbeidsmarkt

De SERV verklaart de resultaten door de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures raken almaar moeilijker ingevuld, wat leidt tot toenemende werkdruk. Wie wel werkt, moet namelijk vaak ook de niet-ingevulde functies opvangen. Daarnaast wegen ook voortdurende reorganisaties, digitale vernieuwingen en steeds veeleisender klanten, patiënten en kinderen door.

De sectoren waar werknemers het zwaarst kreunen onder hun job zijn het onderwijs en de zorgsector. Volgens de SERV niet toevallig sectoren waar de afgelopen jaren flink is bespaard en gereorganiseerd.

De dramatische cijfers zijn “geen verrassing, maar daarom niet minder pijnlijk”, zegt Marianne Coopman van het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs. Er moeten volgens het COV dringend oplossingen komen voor de psychische vermoeidheid, de werkdruk en de emotionele belasting “die vandaag, door een gebrek aan ondersteuning en loopbaanvisie, het beroep niet meer werkbaar maken voor bijna de helft van de sector”.

De socialistische vakbond ABVV wil dat werkbaar werk een prioriteit wordt voor zowel de federale als de Vlaamse inspectiediensten en pleit opnieuw voor de oprichting van een werkbaarheidsfonds. De vakbond benadrukt dat het om de slechtste cijfers gaat sinds de start van de monitor in 2004.

Ingrid Lieten, directeur van Verso, pleit voor werkbaarheidscheques in de zorgsector om het welzijnsbeleid te verbeteren. BELGA

Werkbaarheidscheques

Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsectoren in Vlaanderen, wil naast capaciteitsuitbreiding ook het systeem van de werkbaarheidscheques openstellen voor sociale ondernemingen. “Het is duidelijk dat meer doen met minder in onze zorg- en welzijnssector een grote impact heeft op het welbevinden van de medewerkers”, zegt Ingrid Lieten, directeur van Verso. “Met werkbaarheidscheques kan je het welzijnsbeleid binnen jouw organisatie naar een hoger niveau tillen. Voorlopig komen enkel traditionele bedrijven in aanmerking voor zulke cheques. Maar daar blijkt de vraag beperkt. Amper zeven procent van het beschikbare budget wordt benut.”

