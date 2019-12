Therapie van 100.000 euro per jaar is Cloës laatste hoop

Isabelle (42) en Johan (45) kregen twee maanden geleden in de gaten dat er iets scheelde met Cloë. “Het was 23 september”, zegt mama Isabelle. “Ze moest overgeven in de auto. Op zich niets bijzonders voor een kind. Maar onze dochter had in haar hele leven nog geen drie keer moeten overgeven.” Ze gingen naar de huisarts, maar het beterde niet. Dus gingen ze nog maar eens langs. Opnieuw geen beterschap. “Uiteindelijk zijn we op 10 oktober naar de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis gegaan.”

Daar werd meteen een CT-scan gemaakt, gevolgd door een MRI-scan. “Er werd ook nog een kinderneuroloog bij geroepen. Dan weet je dat er iets mis is.” Op de scan was een agressieve tumor te zien op de hersenstam. Een zeldzame variant: DIPG ofwel ‘diffuus intrinsiek ponsglioom’. Elk jaar wordt in ons land een viertal gevallen vastgesteld bij kinderen. “Een operatie werd al snel als onmogelijk beschouwd”, zegt Johan. “Op 21 oktober zijn we gestart met bestralingen. Volgende week zal Cloë een kuur van dertig bestralingen achter de rug hebben. Die kunnen de tumor enkel doen inkrimpen. Beter kunnen ze ons in België niet helpen.”

Maar daar wil en kan het koppel zich niet bij neerleggen. Vijf dagen na de diagnose trok Johan naar Parijs, waar hij uitleg kreeg over de zogeheten ONC201. “Dat is een behandeling die momenteel op kinderen wordt uitgetest in de Verenigde Staten. De resultaten zijn veelbelovend. En er zijn weinig of geen bijwerkingen, wat voor ons ook heel belangrijk is. We willen niet dat een behandeling schadelijk is voor Cloë als er geen garantie is op succes. Met deze behandeling zou ze maar één pilletje per week moeten nemen.”

Together4Cloe

Maar vooraleer Cloë daarop kan hopen, moet ze eerst nog geselecteerd worden voor het proefproject. En dat is bijzonder moeilijk. “De voorwaarden zijn heel streng”, zeggen haar ouders. “Sommige ziekenhuizen sluiten buitenlandse kinderen al per definitie uit. Bovendien moet de behandeling twee tot twaalf weken na de laatste bestraling opgestart worden. We hebben dus niet veel tijd.”

Onze nationale doelman Thibaut Courtois roept ook op om te storten. Twitter

En dan is er nog het prijskaartje: de behandeling kost handenvol geld. “Om in aanmerking te komen, moeten we een voorschot van ruim 36.000 euro overschrijven. De behandeling zou ons jaarlijks zo’n 100.000 euro kosten.” Ziekenfondsen komen niet tussen omdat het om een buitenlandse behandeling gaat. Maar de kosten lopen nog hoger op. “In het begin zullen we toch zeker een paar maanden in de VS moeten verblijven. En we moeten er ook rekening mee houden dat zo’n behandeling toch twee à drie jaar duurt.”

In de hoop op tijd aan voldoende centen te raken, is de inzamelactie ‘Together4Cloe’ gestart. De leerlingen van de school van Cloë verkopen koekjes en kaartjes. Er is ook al Ballet4Cloe en een crowdfunding. Alles samen goed voor intussen al 10.000 euro. “We schamen ons echt dat we andere mensen om hulp moeten vragen”, zeggen Johan en Isabelle. “Als we morgen ons huis moeten verkopen om Cloë te genezen, doen we dat meteen. Maar we moeten het geld meteen ter beschikking hebben, mocht ze geselecteerd worden. Er geldt een eerst komt, eerst maalt-principe in die ziekenhuizen.”