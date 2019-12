Adamo bezingt “Dolce Mathilde”, Siegfried Bracke lovend over Filip

Koning Filip heeft Adamo ooit verzocht een liedje voor zijn echtgenote Mathilde te schrijven. De koningin is geen virtuoze pianiste, volgens haar privélerares. En het vorstenpaar speelde op het verrassingseffect op Tomorrowland. Dat leren we uit een tv-documentaire over het koppel dat haar twintigste huwelijksverjaardag viert. Ook N-VA’er Siegfried Bracke komt daarin aan het woord. “Ik ga u verrassen”, sprak hij, waarna hij inderdaad een opvallende analyse over Filip maakte.