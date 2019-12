Vliegtuig stort neer tijdens stormweer in Zuid-Dakota: negen doden, onder wie twee kinderen

Bij een vliegtuigongeval in de Amerikaanse deelstaat Zuid-Dakota zijn zaterdag negen mensen omgekomen, onder wie ook twee kinderen. Dat melden diverse Amerikaanse media op Twitter onder aanhaling van de plaatselijke autoriteiten.

Het eenmotorige passagiersvliegtuig van het type Pilatus PC-12 had twaalf mensen aan boord toen het kort na de middag plaatselijke tijd neerstortte, verklaarde Peter Knudson van de Amerikaanse veiligheidsautoriteit The National Transportation Safety Board. Het toestel was kort voordien opgestegen vanuit Chamberlain, ruim 200 kilometer ten westen van Sioux Falls, en vloog naar Idaho Falls, in Idaho.

Negen inzittenden, onder wie naar verluidt de piloot en twee kinderen, lieten bij het ongeval het leven. Drie andere personen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Op het moment van de crash gold er in de regio een stormwaarschuwing.