Vrouw (74) kritiek na aanrijding op zebrapad, hond overleeft het niet

Mol - Een 74-jarige vrouw uit Mol is zaterdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze tijdens een wandeling met haar hond op Donk (N18) in Mol werd aangereden door een auto. Ook in het voertuig viel een gewonde.

De vrouw kwam zaterdagavond iets na 18 uur vanuit de Maria Gorettistraat gewandeld met haar hond en liep het zebrapad op om de gewestweg Donk over te steken. De bestuurder van een oldtimer die op dat moment over deze N18 in de richting van Dessel reed, kon haar niet meer ontwijken. De auto schepte de vrouw frontaal op en ze belandde deels in de voorruit.

De dame werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Geel. Daar zou ze nog altijd voor haar leven vechten. De bestuurder van de oldtimer liep bij de botsing lichte verwondingen op. Hij is voor verzorging naar het ziekenhuis van Mol gevoerd. Zijn passagier bleef ongedeerd. De hond van de voetgangster overleefde de aanrijding niet.