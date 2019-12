Slechts dertien demonstranten dagen op voor extreemrechtse betoging tegen De Block

Gent - De extreemrechtse organisatie Voorpost heeft zondagvoormiddag betoogd aan de Gentse Stadshal. Daar is minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) aanwezig om tekst en uitleg te geven over de heropening van de drijvende asielboot Reno.

Een dertiental actievoerders van Voorpost heeft zondag gedemonstreerd aan de Stadshal. Minister De Block neemt er deel aan een stadsdebat over vluchtelingen en de terugkeer van het asielponton Reno aan de Rigakaai. De eerste asielzoekers komen vermoedelijk vanaf 16 december toe.

De demonstranten uiten hun ongenoegen over de terugkeer van de asielboot Reno. Ze scanderen leuzen als “Europa, doe uw plicht, doe uw grenzen dicht”. “Zo’n ponton kost pakken geld aan de belastingbetaler”, klinkt het. “Het kan toch niet dat Fedasil zomaar kan beslissen waar er asielcentra komen.”

Tot een confrontatie tussen de betogers en de minister kwam het niet. De Block kwam binnen via een zijingang. “De mensen zijn vrij om hun mening te uiten en te betogen”, zegt ze. “Maar vriendelijk is het niet.”

De vluchtelingenproblematiek ligt gevoelig. In Bilzen werd eerder deze maand een nieuw asielcentrum voor de opening in brand gestoken. “Verschrikkelijk”, aldus De Block. “Zulke incidenten moeten in de toekomst absoluut vermeden worden. In Gent verwacht ik geen problemen. De stad heeft een verleden met de Reno en dat is goed verlopen. Een goede communicatie is belangrijk. Daarom ben ik hier ook, op vraag van de burgemeester, om vragen van de burgers te beantwoorden. ”