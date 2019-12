Nog meer in problemen: prins Andrew opnieuw onder vuur om ‘verbijsterende belangenverstrengeling’

De door schandalen uit het openbare leven en zelfs het belangrijkste koninklijk paleis verdwenen prins Andrew (59) heeft volgens de Britse The Daily Mail nog veel meer problemen dan tot dusver bekend. De krant is zondag met de stelling gekomen dat de prins ‘in verbijsterende belangenverstrengeling’ zijn eigen belang en die van een bevriende zakenmagnaat diende, terwijl hij eigenlijk op pad was als handelsgezant voor zijn land.

In The Prince Andrew Papers stelt Mail on Sunday dat de prins niet alleen financier en bankier David Rowland (74) en diens Luxemburgse bank van dienst was, maar bovendien ook in een Caribisch belastingparadijs zaken deed met Rowland. De krant komt met talloze bewijzen dat Andrew tijdens zijn officiële zakenreizen voornamelijk bezig was met zijn eigen belang. Het zijn schokkende nieuwe details over hoe de prins aan zijn enorme fortuin is gekomen.

LEES OOK. Nieuw “explosief” interview met mogelijk slachtoffer prins Andrew: “Hij weet wat er gebeurd is, ik weet wat er gebeurd is. Maar één van ons vertelt de waarheid”

De krant benaderde Buckingham Palace met de resultaten van het onderzoek en legde het maar liefst 24 vragen voor om hen in de gelegenheid te stellen uitleg te geven over deze bizarre onthullingen. Zes dagen later kwam het paleis met een korte reactie: “De hertog was de speciale vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk voor internationale handel en investeringen tussen 2001 en juli 2011 en in die tijd was het doel, en dat van zijn kantoor, Engeland en de Britse belangen overzee te bevorderen, niet de belangen van individuen.”

LEES OOK. Prins Andrew legt publieke functies “voor onbepaalde tijd” neer na schandaal Epstein

De hertog had geen commentaar en de Rowlands weigerde op de beschuldigingen in te gaan om juridische redenen.

De prins ligt al jaren onder vuur door zijn langdurige vriendschap met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein. Die werd eerder in Florida tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd afgelopen zomer opnieuw door justitie vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen. Epstein pleegde in de cel zelfmoord.

LEES OOK. Wat betekent de rel rond prins Andrew voor zijn dochters? “De promotie die hij voor hen voor ogen had, zal er nooit meer komen”