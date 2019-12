Antwerp mist Arslanagic in bekermatch tegen Genk

Antwerp zal het dinsdagavond tegen Genk zonder Dino Arslanagic (26) moeten doen.

De centrale verdediger van de Great Old viel vrijdag tegen KV Mechelen uit en mist de bekermatch (1/8ste finales) met een contractuur in de kuit. De schade valt echter mee, mogelijk kan hij in de loop van de week al hervatten. Aangezien Arslanagic begin dit seizoen meer dan twee maanden out was met een kuitblessure, is dat een opluchting.

Zoals Laszlo Bölöni vrijdag aangaf, is Koji Miyoshi nog een tiental dagen out met een enkelblessure. (dige, dvd)