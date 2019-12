Twee Belgische ISIS-verdachten opgepakt in Turkije

In Turkije zijn zaterdag zes personen gearresteerd die banden zouden hebben met ISIS. Daarbij zijn ook twee mensen met de Belgische nationaliteit, zo melden Turkse media.

Op videobeelden is te zien hoe de verdachten ’s nachts uit een woning worden gehaald, en later door de politie worden weggebracht. Het gaat zowel om mannen als vrouwen. Volgens de Turkse media gaat het behalve om de twee Belgen ook om drie Syriërs en iemand uit Frankrijk. Meer details over hen ontbreken.

Sinds de val van het ISIS-kalifaat in Syrië vluchten veel voormalige strijders naar Turkije, om daar onder te duiken. Vorige week werden nog twee Belgische vrouwen die vroeger deel uitmaakten van IS door Turkije aan ons land uitgeleverd.