Autoalarmen gaan af, trillende huizen: duizenden Londenaars schrikken wakker van luide knal

Veel mensen zijn in het noorden van Londen en in het graafschap Hertfordshire in de nacht van zaterdag op zondag wakker geworden als gevolg van een enorme knal. Honderden mensen hebben naar hulpdiensten gebeld.

De politie liet snel weten dat er geen reden was voor het publiek om zich zorgen te maken. De knal werd veroorzaakt door een militair vliegtuig dat de geluidsbarrière doorbrak. Het vliegtuig ging de lucht in nadat het contact met een passagierstoestel korte tijd verbroken was.

Volgens meldingen op Twitter gingen door de knal tientallen autoalarmen af. Duizenden mensen zouden volgens Engelse media uit hun slaap zijn wakkergeschrokken door het trillen van hun huis.