Minstens 10 gewonden bij schietpartij in uitgaansbuurt in New Orleans

In het Amerikaanse New Orleans heeft zondagochtend een schietpartij plaatsgevonden. Zeker tien personen werden daarbij geraakt. Over de toestand van de slachtoffers is voorlopig nog niets bekend.

De schietpartij vond plaats in Canal Street, in het Franse kwartier van de stad. Een verdachte opende het vuur in de vroege uurtjes in de buurt met een rijk nachtleven. Volgens eerste berichten is er intussen iemand opgepakt.

Zeker 10 mensen raakten gewond. Twee van hen zouden er volgens de politie van New Orleans erg aan toe zijn.