’s Werelds populairste YouTuber PewDiePie krijgt inbrekers over de vloer: “Alles is weg”

Felix Kjellberg, beter bekend als de immens populaire YouTuber PewDiePie, en zijn vriendin Marzia hebben inbrekers over de vloer gekregen in hun huis in het Britse Brighton. Dat liet Marzia zelf weten op haar account op Instagram.

“Er is ingebroken in ons huis en de inbrekers hebben 90 procent van mijn kostbaarheden gestolen”, schrijft Marzia Kjellberg. “Van mijn juwelen tot mijn luxueuze spullen en speciale items die ik al jaren verzamel. Alles is weg. Ik weet dat het zeer materialistisch is, en dat ik blij zou moeten zijn met wat ik nog heb. Maar ik ben geschrokken en ik ben verdrietig om alles wat ze wel hebben gestolen.”

Het is niet duidelijk of Felix en Marzia thuis waren op het moment van de inbraak.

Een heleboel fans van het koppel - op YouTube heeft PewDiePie er zo’n 102 miljoen - reageren op sociale media furieus op het nieuws. Ze vragen zich ook af hoeveel kostbare spullen Felix zelf kwijt is, aangezien hij nog niet heeft gereageerd op het incident.