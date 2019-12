BV’s schitteren op ‘Story Showbizz Awards’: Nathalie Meskens en James Cooke grote winnaars, ‘Mooiste BV-koppel’ gelooft niet in vloek

Zaterdag werden in ’t Kuipke in Gent voor de tiende keer op rij de Story Showbizz Awards uitgereikt. De show is het resultaat van een online verkiezing waarin bijna 100.000 mensen hun stem uitbrachten, een record. Ook Bekend Vlaanderen tekende opnieuw in groten getale present. Het Nieuwsblad kon enkele van die BV’s strikken voor een reactie.

Nathalie Meskens en James Cooke waren - net zoals vorig jaar - de grote winnaars en kaapten elk twee awards weg. Peter Van De Veire viel samen met sidekicks Wanne en Kawtar in de prijzen als ‘Favoriete radio-dj’ terwijl presentatrice Frances Lefebure voor het eerst tot ‘straffe madam’ werd uitgeroepen.

Kürt Rogiers presenteerde de show samen met Katja Retsin, maar viel zelf ook weer in de prijzen. Hij kreeg de award voor ‘Favoriete acteur’ en brengt zijn totaal daarmee op tien Story Showbizz Awards. “Ik blijf daar dankbaar voor”, aldus de presentator en acteur. “Maar dat voel toch wel goed.”

Bab Buelens en Vincent Banic - die in de VTM-reeks ‘Familie’ maar ook in het echt een koppel zijn - mogen zich het ‘Mooiste BV-koppel’ noemen. Met die trofee is echter wel een “vloek” gemoeid, maar daar bekommert het mooie koppel zich niet om. “Wij geloven niet in vloeken”, klinkt het. “We zijn gelukkig met elkaar.”