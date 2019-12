CD&V en Open VLD willen duo Magnette-De Wever aan het werk in de federale onderhandelingen

CD&V-minister en federaal onderhandelaar Koen Geens vindt het jammer dat de koning enkel PS-voorzitter Paul Magnette een informatie-opdracht gegeven heeft. Hij had liever gewild dat ook N-VA-voorzitter Bart De Wever op pad gestuurd werd, verklaarde hij zondagmiddag in het VTM Nieuws en eerder op RTL-TVI. Op de Franstalige commerciële zender spraken Eric Van Rompuy (CD&V) en Christian Leysen (Open Vld) zich in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ in dezelfde zin uit.

Volgens Koen Geens zegt de PS te gemakkelijk dat de N-VA niet in de federale regering wil stappen. “Dat is niet zo”, aldus de CD&V-minister. Hij vindt dat men de N-VA ernstig moet nemen in het formatieproces. Bart De Wever als informateur zou een goede stap zijn, aldus Geens, die erkende dat hij dit al eerder had gewild. Voor Geens kunnen de voorzitters van de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens best samen proberen een regering te vormen. Indien dan blijkt dat “de mayonaise niet pakt”, dan kunnen de andere partijen nog altijd naar een oplossing zoeken.

Mahdi en Coens Foto: ISOPIX

Ook voor de twee CD&V-kandidaatvoorzitters is paars-geel nog niet van de baan. Zowel Sammy Mahdi als Joachim Coens vinden dat de N-VA aan zet moet komen. Voor Coens zitten er ook goede zaken in de nota van informateur Paul Magnette zoals de sociale cohesie, buurtwerking en het lokaal ondernemerschap. Een probleem is voor hem wel de budgettaire analyse: “Hoe gaan we dat allemaal betalen?”. Mahdi wees erop dat N-VA de grootste partij geworden is bij de laatste verkiezing. hij hoopte dan ook dat bij de volgende fase iemand van die partij wordt aangesteld om het heft in handen te nemen. “Ik hoop dat Bart De Wever in een volgende ronde op zoek kan gaan naar een coalitie”, zei hij.

Ook voor Eric Van Rompuy moet “Bart De Wever naar het front gaan en zeggen wat hij echt wil”. Ook Christian Leysen vond dat men “beter in ploeg kan werken”. “Om een federale regering te vormen zijn verantwoordelijke mensen nodig”, voegde hij eraan toe.

Koen Geens kwam op VTM ook terug op de uitspraken van N-VA’er Theo Francken op een meeting van het Nederlandse rechts-populistische Forum voor Democratie. Daar herhaalde hij zijn tegenstand tegen het Marrakesh-pact en riep hij op om dat niet toe te passen. Voor de CD&V’er was “zowel de inhoud als de timing” van de toespraak “niet met wijsheid gekozen”. “Marrakesh was een moeilijk punt voor de regering en ik hoop dat het niet de reden wordt voor N-VA om niet tot de nieuwe federale regering toe te treden”, aldus Geens, die herhaalde dat Francken zich “onwijs” had uitgesproken, “zoals wel meer gebeurt”.