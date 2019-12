Vrouw reist 10.000 kilometer om ‘Batmanmasker’ van 8 maanden oud dochtertje te laten behandelen

De kleine Luna Fenner uit Florida is geboren met een opmerkelijke, zwarte moedervlek in het gezicht dat als een ‘Batmanmasker’ wordt omschreven. Het acht maanden oude meisje haalde enkele maanden geleden het wereldnieuws door de moedervlek. Haar ouders vrezen dat het meisje zal worden gepest en er bestaat een kans dat de vlek gevaarlijk kan worden. Daarom besloten ze de moedervlek te laten verwijderen, maar daar moest mama Carol Fenner voor naar Rusland vliegen.

Toen het kleine meisje wereldnieuws werd, werden haar ouders Carol en Thiago overstelpt met aanbiedingen voor behandelingen in de Verenigde Staten. Die dure laserbehandelingen zouden echter jaren duren, waardoor de Fenners besloten om naar Rusland te vliegen. Daar kan Luna een experimentele maar “baanbrekende” behandeling - kostprijs 25.000 dollar voor zes tot acht operaties - ondergaan.

De kleine Fenner heeft nu haar eerste behandeling gehad in Krasnodar en volgens de dokters gaat het “beter dan verwacht”. Nu is het nog even afwachten tot Luna geneest voor ze een tweede keer kan worden behandeld, op 20 januari 2020. “Ik weet dat ik geduld moet hebben”, aldus Carol Fenner. “Maar ik maak me zorgen, ik ben bang. Want we hopen het beste voor Luna.”