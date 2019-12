In een café in de Russische hoofdstad Moskou hangt een bijzonder kunstwerk: het is volledig gemaakt uit stukjes brood. De anonieme kunstenaar Zoom gebruikte maar liefst 40.000 croutons om het gezicht van een vrouw te vormen. “Ik wil het aanraken”, aldus een verbaasde klant van het café. “Ik vind het erg mooi.”