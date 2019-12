Cyriel Dessers is helemaal terug én is topschutter in Nederland: “Mijn geheim? Ik mag gewoon weer spelen”

Twee goals en een assist tegen ADO Den Haag, zes rozen in de laatste drie matchen, elf treffers in totaliteit, hangend rond de top vijf met het bescheiden Heracles en zaterdag zichzelf naar de kop van de topschuttersstand geschoten. Cyriel Dessers – nog steeds maar 24 - is helemaal terug. “Ik krijg weer berichten uit Nigeria: “we zijn fan van jou”, klinkt het dan.”