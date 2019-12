Vincent Kompany na verlies bij Oostende: “Ik. Geef. Nooit. Op.”

Vincent Kompany bij de pers: ofwel moet het dan heel goed ofwel heel slecht gaan bij Anderlecht. Na het 3-2-verlies bij KV Oostende was de situatie duidelijk het tweede. Kompany vond de prestatie van zijn paars-wit ondermaats, al herhaalde hij dat hij blijft geloven in de manier van spelen van de club. “Ik heb nooit opgegeven, dat doe ik met de club van mijn hart zeker niet.”

Dramatisch. Veel meer kun je niet zeggen over de prestatie van Anderlecht. Lang op een 3-0-achterstand gestaan, een strafschop gemist, amper een goede kans bij elkaar gespeeld. De 3-2 was eigenlijk nog een vertekende uitslag voor een paars-wit dat de bodem bereikt lijkt te hebben. Geen wonder dat Vincent Kompany zich deze keer wel genoodzaakt voelde om te reageren, voor het eerst sinds lang. “We brachten niet genoeg kwaliteit vandaag”, klonk het uit de mond van de speler-trainer. “Dit was geen goede wedstrijd. We hebben goede en slechte momenten gehad, maar we waren niet constant genoeg. Als je opportuniteiten creëert, moet je die omzetten.”

Praat, praat, praat

Kompany stond na de match nog even te praten met scheidsrechter Nicolas Laforge - “ik wou horen of er voldoende toegevoegde tijd werd toegevoegd” - maar moet de oorzaak van de nederlaag vooral binnen de eigen ploeg zoeken. Vooral het idee van spelen dat Vince the Prince in deze ploeg wil slijpen - en het feit dat niet werkte - leek Anderlecht op weg te zetten naar een nieuwe nederlaag. “Ik. Geef. Nooit. Op.”, reageerde Kompany.

“Praat, praat, praat: iedereen mag praten, maar ik heb nooit opgegeven en doe het ook nu zeker niet. Niet met de club van mijn hart. Dit is vervelend - meer dan vervelend - maar ook frustrerend. Al geeft net dat meer motivatie. Het moet beter: bij mezelf, bij iedereen.”

Van Crombrugge: “Collectieve wanprestatie”

“We kwamen op alle niveaus te kort”, was doelman Hendrik Van Crombrugge hard. “Onvergeeflijk. Met slechte attitude krijg je z’on prestatie. Het was een collectieve wanprestatie. Als we dan ook nog individuele fouten maken, nja.”

De doelman legde ook nog eens de fase bij de 1-0 uit. “Ik kreeg de bal toegespeeld, maar zag Akpala niet komen. Dat zijn leermomenten als keeper. Er is weinig ruimte voor fouten als keeper. Ze mogen die ballen blijven spelen in mijn richting.”

Vercauteren: “Een bal wegkeilen moet soms ook”

Franky Vercauteren hield geen blad voor de mond na afloop van de partij. “Als je met deze intensiteit aan de partij begint, mag je bij de rust alle tactiek overboord gooien. De reactie kwam er uiteindelijk wel, maar veel te laat. Hoe dat komt, weet ik niet. We werden door die gemiste strafschop ook niet geholpen om het geloof in de ploeg te krijgen. Bepaalde bedoelingen kwamen er vandaag wel uit, maar we misten ook meeval.”

De fase bij de 1-0 was een typisch voorbeeld van te veel willen uitvoetballen. En laat dat nu net een twistpunt zijn tussen de visie van Kompany en die van Vercauteren. “We hoeven dat niet af te schaffen. Maar we hameren wel hard op het risico dat dit meebrengt. We konden al twee keer die bal wegkeilen, maar laten het over de limiet van het toelaatbare gaan. Die bal wegkeilen moet ook gebeuren soms, ook al is het niet mooi. Dan krijg je tenminste geen doelpunt tegen.” De spelleiding was ook niet naar de zin van Vercauteren. “Ik denk dat we twaalf minuten konden overspelen. Het tempo werd constant uit de wedstrijd gehaald. Kijk naar de penaltyfase: de ref staat op drie meter afstand, maar wordt alsnog teruggefloten. Waarom zijn al die verschillende meningen nodig bij een fase?”