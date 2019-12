Magnette zit samen met paarsgroene partijen voor geheim overleg: CD&V en N-VA niet uitgenodigd

De paarsgroene partijen zijn zaterdag in het geheim bij elkaar gekomen zonder CD&V en N-VA. Dat meldt De Tijd.

Het zijn cruciale dagen voor PS-informateur Paul Magnette. Volgens de krant De Tijd nodigde hij afgelopen zaterdag de paarsgroene partijen uit voor een geheim overleg. N-VA en CD&V kregen geen uitnodiging. Het overleg zou gediend hebben om te kijken of er genoeg vertrouwen heerst onder de paarsgroene partijen. Ook zou daar een nota opgesteld zijn. De bedoeling zou zijn om die nota voor te leggen aan N-VA en CD&V.

“N-VA is even incountournable als PS”

Het nieuws is opvallend, CD&V-toponderhandelaar Koen Geens pleitte zondagmiddag nog bij het VTM Nieuws om paars-geel niet volledig af te schrijven. “De Franstaligen moeten beseffen dat de N-VA in Vlaanderen even incontournable is als de PS in Franstalig België”, klonk het.

Hij stelde dat men de N-VA ernstig moet nemen in het formatieproces. Bart De Wever als informateur zou een goede stap zijn, aldus Geens, die erkende dat hij dit al eerder had gewild. Voor Geens kunnen de voorzitters van de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens best samen proberen een regering te vormen. Indien dan blijkt dat “de mayonaise niet pakt”, dan kunnen de andere partijen nog altijd naar een oplossing zoeken.

Die oplossing zou er nu wel eens sneller komen dan verwacht. Indien Open VLD overstag gaat, heeft een paarsgroene regering (PS, MR, Ecolo, Open VLD en Groen en SP.A) een krappe meerderheid van 76 zetels. Indien N-VA en CD&V afhaken vanwege die nota en Magnette Open VLD aan boord krijgt, kan hij theoretisch gezien volgende week zijn informatieopdracht teruggeven aan de koning. Vervolgens kan de koning een formateur aanstellen om een regering te vormen.

CD&V not amused: “Compleet respectloos”

Kandidaat-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft zware kritiek op de ontmoeting die informateur Paul Magnette (PS) zaterdag organiseerde. “Respectloos. Compleet respectloos”, noemt hij de bijeenkomst op Twitter.

Ook Open VLD-volksvertegenwoordiger Christian Leysen zei zondag dat voor hem de N-VA aan zet moet komen, maar hij werd door de partij teruggefloten. “De opdracht van Paul Magnette loopt tot 9 december. We zullen op dat moment zien wat er daarna moet gebeuren”, was de boodschap vanuit het hoofdkwartier van Open VLD.