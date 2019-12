Automobilist ramt geparkeerde bestelwagen en wandelt weg

Tielt - Een aannemer uit Tielt werd vrijdagnacht voor de vierde keer slachtoffer van een ongeval voor zijn huis in de Oude Stationstraat. Deze keer reden twee jongeren in op zijn geparkeerde bestelwagen. “De bestuurder wandelde gewoon weg”, zegt zijn vrouw.

Kathleen Jonckheere, de vrouw van Wim Bostyn, lag rond 1 uur net in haar bed toen ze werd opgeschrikt door een harde knal. “Ik deed het rolluik omhoog en zag meteen wat er gebeurd was. Wims bestelwagen, die aan de overkant van de straat stond, was aangereden door een Seat Ibiza. Hij was een anderhalve meter weggeduwd.”

Toen het koppel naar beneden ging, waren de twee inzittenden in de Seat al weg gewandeld. “Enkel de passagier keerde terug. De bestuurder was niet te vinden, klonk het bij zijn vrienden die ook kwamen kijken.”

Beide voertuigen waren zwaar toegetakeld door de klap. Voor Wim en zijn vrouw is het al de vierde keer dat ze schade lijden door een ongeval in de straat. “Vrijdag kregen we nog nieuws over de expertise van onze reclamewagen die afgelopen zomer werd aangereden. Een verstrooide bestuurder miste toen zijn bocht. We werden al eens slachtoffer van vluchtmisdrijf toen onze auto werd aangereden. En ook op Wims aanhangwagen werd al gebotst”, zegt Kathleen.

Vraag naar maatregelen

Volgens de bewoonster wordt er veel te snel gereden in de Oude Stationstraat. Ze hoopt dat er maatregelen worden getroffen. “Maar blijkbaar moeten er eerst gewonden vallen, heb ik de indruk. Wegversmallingen, een zone 30 of zelfs eenrichtingsverkeer zouden oplossingen kunnen zijn.”

Voor het koppel komt het ongeval in ieder geval erg ongelegen. Ze deden onlangs grote investeringen. Kathleen maakte van haar webshop Petitfours een echte kledingwinkel in de Oude Station­straat. Ze hadden net wat financiële ademruimte. “Ook Wim had zijn Volkswagen Crafter nog maar een jaar. Een topoccasie waar we lang naar hadden gezocht. Hij zal nu voorlopig een bestelwagen huren. Ook zijn materiaal werd in het rond geslingerd, het is nog afwachten hoe het daarmee is gesteld. Van de bestuurder hebben we nog niets vernomen. Hij mag toch eens zijn excuses komen aanbieden, vind ik.”