“De stank is niet te harden”: verstopte riolering veroorzaakt stinkende overstromingen in honderden huizen

Zo’n 300 New Yorkse gezinnen beleefden door een probleem met de riolering een onaangenaam weekend. Door het verstopte systeem stroomde afvalwater weer naar boven, waardoor woningen overstroomden. Met menselijke uitwerpselen. “De stank is niet te harden”, aldus New Yorker Karim McKenzie, die bovenstaande beelden maakte.

Het is niet bekend hoelang de getroffen gezinnen in New York nog last zullen hebben van de stinkende overstroming. Volgens burgemeester De Blasio staan het Rode Kruis en de New Yorkse hulpdiensten klaar voor de New Yorkers en zal er worden gekeken of gezinnen tijdelijk in een hotel kunnen worden ondergebracht.

Volgens het stadsbestuur van New York is er slechts één schuldige voor het stinkende euvel: de zogenaamde vetberg. Zo’n berg ontstaat in riolen door duizenden inwoners die jarenlang huishoudelijk vet in de afvoer gieten of luiers en andere viezigheden doorspoelen, waardoor het riool verstopt raakt.

Zo’n vetberg komt ook voor in steden zoals als Londen, maar ook in Gent belandt te veel andere rommel in de riolen. De hoeveelheid sigarettenpeuken, blikjes, hondenpoepzakjes, frituurvet, drugsspuiten, fietskettingen, portefeuilles en bouwafval die dagelijks uit de Gentse rioolputjes worden gevist, gepeuterd en losgebroken, neemt alleen maar toe.

